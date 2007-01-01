Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 20 мая в Калуге открылся парк при кинотеатре «Центральном»
Новость дня Общество

20 мая в Калуге открылся парк при кинотеатре «Центральном»

Что происходило в Калужской области 20 мая в разные годы.
20.05, 05:00
10 11728
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 20 мая.

1798 – «Здел(ал)ся пожар в Казмыдемьянской улице сгорела одна изба; и в ней два мальчика и одна девочка оной 11 лет др(угому) 3 год(а) мальчику 5 лет». (источник - записки купца Губкина)

1922 - в Калуге организовано отделение государственного акционерного общества "Хлебопродукт". (источник - Константин Афанасьев «Летопись провинции»)

1932 - УНИЧТОЖЕН ВРАГ - ФАБРИЧНЫЙ БРАК. Троицко-Кондровские фабрики долгое время не могли избавиться от выпуска низкосортной бумаги. "Заявка на импорт была нами вычеркнута" - написал в своем письме ударник хозрасчетной бригады сеточников И.П.Калугин. Наконец Троицкая фабрика стала выходить из прорыва. Сначала над директором фабрики Павлом Наумовичем Корчагиным в Союзбумаге посмеялись, когда он заявил, что выпустит бумагу не хуже японской. И вот это время пришло: бумага 1-го сорта, не уступающая "японке" сделана! (Из очерка А.Южанина "Троицкая японка", "Рабочий путь" за 20 мая).

1943 – «20 мая открывается парк при Центральном кинотеатре. Сейчас идет работа по художественному оформлению парка: пишутся лозунги, панно, установлены газетные витрины, заканчивается ремонт танцевальной площадки. В парниковом хозяйстве выращено до 50 тыс. летних цветов, которые уже рассаживаются по клумбам и газонам парка». («Коммуна», 16.05.43)

1992 – утвержден статус именной медали Тимофеева-Ресовского Николая Владимировича (20(7).09.1900 – 28.03.1981), известного русского исследователя, ученого-естествоиспытателя. В 1964-1969 годах он возглавлял отдел радиобиологии и генетики Института медицинской радиологии АМН СССР в Обнинске.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
история калуги
Лента настроения
56 оценили
2%
5%
68%
20%
0%
5%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 10 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkRkdFJPMHlpZm45aUdQUEpaNXBwL2c9PSIsInZhbHVlIjoiUXpzc3ZkeHU4VXJnL1p4eldrT0lIUFRFMDJUanZXMzhveUVrVk9FRnZrc1J5cU9VQ3NyL0Q2MU9qMFZobUp2WGhmRWhYSW5weExDbWRyeHJYWWxXSHRKNWFNK1Q0MXdFUHVUMi9oYzZ1WmNlWVRpZHVTa29GcUlWSlpOdElxbHJROXlnaDlXWVVTdDNNSDRHd2xZdVBaWk9XUzdCOFl6ZkZFZnpGTGlsajlDU2FMSGtMeEc3c0FtMTc0N29CUTZlR2FVbCt6c05IekRRRDRUQUJLNCtXY2F5b0VtczBjVEVZOERMdTU0eFFSV2ZIMmJWRmQrYXlJMGNPdDdkUlB0cHR2ckVwSGJpZzhqdENHNVJuQmVBK2dLYlFjTnRjRiszaTJBUWVmZERHQ3BLUDc3cGRNRnJHWlBIbnJWMDRCVGxtbXJXSHdrUmNTc2RJcFdXS0ZUdy9oU1JYVGFwUzZFNlpUU3V4Zzdnd3V4VmVSNHh4SXBVRHkrbDYyekYzYm9wMFE5cHI1QXJFU0lSZkgxM3NYZGliL3c4K3gzbjgxT3pmanFZT3hMeDRFOTgxQWkyVWhrdVNoTDBzRGhmeUN4RiIsIm1hYyI6IjgwZDhlZTE1MDdjMTFkNWE5NjA3ZGQ5MGQ1Y2YyMGY5OTQwZjk3Y2M1OTc0YTE5NTU3ZWEyMmMxNGNlM2JhYWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InVvc0lDVHBkQ2JENE1iYmtQOGxERUE9PSIsInZhbHVlIjoiQUw1ZjBJUlpNSTU3SUZrMW5ZcFo4NWhQMEVUMkgxODU0Yjg2SGd5d3dhRlhwOFFMeS90bXFBRUl4WWg3YXdrWkJaR2ZpSDRmSXVhdUZQWktIZzh0NXJkZy84NlVMSllUSnZyRzdhMldxdTNiYko5T1JuU3N2ZzFhQUVTWFEvR09nTWRVYTJkRWRJY3RrR3BmelErWWFub3JTcTdpMG9LU1dYZnJkOFVuSnNNN1plL0lNRW1ucG1ZM0ZBTnc5RVdXbHBSMU1Kd1BUSFMyd29XT0V1S3dIYzY0YXc5QWppd1FUTnVKdkJiakMzSFhCeWNNK25zNFE2KzhyeVlsNEl3c1M5cUtpdFdQS29nRjBndTJsSGZhOGNMYVN1TTlZbm9JaS9ZbjNsQ2MvbzJ0dENSVkVTTUJUYlRvQ25xSWpLdzk0T1REOWVkSmNSSmh4bWtieEdrSVNYVGVRbm5hVGVGQzRSQmtqUGVTK3lTdWZuMitkU2hxYnd4WU5STGRyUFlXRVN3alQxRVIvQkZVUFpsUG1YekhpbkFVeXFLQ3BqS05McDNDOTA4YXBRZTFIUndqZnFZNUNOb3pIUTN3TUYwYUZtWVJyUmZBVjZGN2JUejhJRHZpUDNXbmxYVllpdjlib3J5QVVHamFtMHRDRmpXMXRyckhTcEt4SURlWlQwUVJrd1JlMHNxOHlNZStVczNYdXJtMkJWTURNOE5YbkFXSG9vQ1NkRnljU0F3eWFQM0hmUzhNNG9MYlBwNUN2S0gyakhCQnVqbUZRYTVSd2ZzUUk1MHc1UlIvQ2Y4b0VKRzg0djVYN1hQMkg4R2lLTXB3YlhHMlJVaGRQaFlpTkNGaCIsIm1hYyI6IjRjMzAyMjJjNjU4MTc5ZGVkMzlkMjY4NjM2YjBmMGRmZmYyNzc3N2Y3MmJiMWFjNjc4NzkxOTc0YWUzM2MzZDIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+