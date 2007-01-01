Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 18 мая молния ударила в Лаврентьевский монастырь
Новость дня Общество

18 мая молния ударила в Лаврентьевский монастырь

Что происходило в Калужской области 18 мая в разные годы.
18.05, 05:00
1 8770
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 18 мая.

1721 – Во всеночной в день Вознесения Госп(одня) в Лаврентеве монастыре во время литии ударом грома на церкви каменный шатер из главок збило, многих людей опалило. 3-х человек убило до смерти и все свечи загасило. (источник - записки купца Губкина)

1732 – «Т.ч.  маия 18 в вечере вихрем с Воскресенской церкви крест с тульею сломило». (источник - записки купца Губкина)

1919 – в деревне Борисово Мещовского района родился Николай Ильич Тараканчиков (1919 – 1943). Герой Советского Союза (1.11.1943). Военный летчик, заместитель командира эскадрильи совершил 125 успешных боевых вылетов.

1924 – в деревне Аристово (ныне Боровского района - прим.ред.) родился Константин Иванович Фролов (18.05.1924-26.05.1944), Герой Советского Союза (3.06.1944). Разведчик стрелкового полка Фролов погиб от ран, полученных в боях при форсировании Южного Буга. Похоронен в братской могиле в селе Виноградный Сад Доманевского района Николаевской области.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
история калуги
Лента настроения
16 оценили
6%
25%
56%
6%
0%
6%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImpMZ0QzMzgvWEl2aXRqTEsydGIrdUE9PSIsInZhbHVlIjoiM3hJM2dCQ2MyVjBhMWhwK3psL0hBcXhPQ2ZabVhjVXROenFoS2ltUUpyeWQxaWpGVHNicFlxRnZ4YUpvSGdjaGU2cVJpeTg5L2tHZWlIenRJaWhORURoSFdjbzg5MWhkWDluN25MTGVINUdLaG9TTlJTUm9wM2pQRTljSFB3MWhRajJQNWRqdTJUSFhXRDQrbHpQVk5CZUZuUmdjU3o3RlNrTFUyaWMrdjZ4QXZ6S3EraUtZN2xvUXRXYk0wWVN3TTArMHRMNlMyY0R0YjlzaHRtbkM1ZUVVcjhucnQ2MnFGOFVacnRxVWkvaDBnUTFtUGtUL2NRSkYyWTd5b3pDNUVVOXh5NCs3eFZYeXlyQ1pWMVVMNk1DRjl0emt4eURXV2p1V0RrVVh3UlNoRUpMNm15OForNUowR2NCN2RHdldSbVRBMWVNTXlER3pqa0FsSnJCb1k3SGpacmtnNS8wQldzOEg3SkNabldIaEU5NmRFTlhrVEExMUhUcWlNYWdxT2hXbHNDRXBZUzFhK1VSL1k2aU1xWmZ0U3JTM3o0RFJ5SHF4UHB2WlpOa1lUTjBGZlQvWnk1c3FMQzNFSTlxTSIsIm1hYyI6ImFkYThkYjgzMTQ4ZjczNTRiNzY3OGNkM2U4Yzg4NWMwMDdiZjVkZWMzZmU2N2ZmOGE3MjhkNGQ5OGM4OWQ1MjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlJtT3FBNzVCdDd6TnhRS1VBRjQzQ3c9PSIsInZhbHVlIjoiNGNyQTE0bklYNzZlNVdCNG1xWWVUVDVodEZlZm8wb00wbis5bkZMSUx6MTM4aU14OGxZQkEvU2docWY0VWhpc2RxeFBGQWJhZGRQVTZIWXdkMTNpZVpLNDVzS1UzSlRmOUR0UVIxSlFlVWZYajI3QS9rdEM5dlM5SjhQTStiMUEyNks4cVFCb2Uxb1FQYkJJM0hSY1lLNTFwQjBkRC9XU1BaYnphL0lXYnREYXJJN0NtTWtBL0lDNnhkUkhZdjU3NDVWNzFVTllDS1VYcDNpb2p1UGFLZDZBeXZJUWZKWEZ1aXNSZDY3VWZTRDhtYWJTZlc0R0pNY3VmQmRzZU1RcFVnL0Q2N0VRbDdzQ0NHOXNRZkFzUkVxaDRpQ0VRYWx0Q21vK0FuSXBta2hvNk4rdVZ3V0RRNzdCT1pHRHF3VnF4ZUsrSUJXU2NpRWZNR2FzMDZWZFNVeStwNW9iem5kSXY2L2xZaFBnb1B5bHJuSFFaR2EwZ3FvWnJMT0NGdHE2SDR1bkRNTWxOcTZMNTI3U2tYUWZ4ZXFDanR5RDJld2pSY2dkOXFIWXB0VXRlOW45azNsVVo0L3d5NDdXRDZUTlpvcUhma00rL3ZpYk1tcG9Wd25xQWdrUWtiS2h3d3VsZlorSkRlNHFtTzJhQlJvSTlNT25DTmJOMVFCN2tZa1E3WVJhY2pnNGtsQ2JxLzRwMzQ3QW9SN0JEb0FqTXhWZ0trV3dLN1dVUGIyeDdDa2dvV0Q2Z2ZNak9uTlkvTUthejltMmFUT2hVczdlL2NVUEZDT3YzQlNGNmFNaEdUQ3ZZdW94VUJQdkRLUGtMR0orcDJRYkhZeTcyNm9RZzBlMyIsIm1hYyI6IjdiOGM3MDRiZWMwMTMwYWJhNmM2YTQ3MGJiMWI4YTQ2ZjMxODY2YjRjY2JhZDdkMTIyNDQ4YmUzY2IxNDgxZjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+