Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 13 мая в Калуге сгорела церковь святых Жен Мироносиц
Новость дня Общество

13 мая в Калуге сгорела церковь святых Жен Мироносиц

Что происходило в Калужской области 13 мая в разные годы.
13.05, 05:00
1 11183
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 13 мая.

1732 –«в Калуге в земской избе окладчики Осип Коротаев и Иван Ланин с товарищи город (неразб.) расписали на гильдии и всех обложили и дело кончили». (Посадское население подразделялось на гильдии. В первую гильдию входили банкиры, крупные купцы, доктора, аптекари, мастера высших ремесел. Во вторую гильдию – мелочные торговцы и ремесленники. Остальное население составляло третий класс, они назывались «подлые» люди. При магистратах в городах выбирались сборщики окладов (налогов), которые делали сборы и записывали их в окладные книги). «И в то же число ветром с земской избы кровлю сорвало и начисто положило как нарочно всю. И в прочих местах кровли посрывало». (источник - записки купца Губкина)

1767 – «церковь святых Жен Мироносиц в Калуге в полдня после крестного хода (так в рукописи) обеда сгорела без остатка, и образ чудотворной Казанской Богородицы. Г.Г.» (источник - записки купца Губкина)

1946 – в городе Обнинске создана научная Лаборатория «В», которая в 1960 году была преобразована в Физико-энергетический институт (ФЭИ). В 1994 году ФЭИ имени А.И. Лейпунского 

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
история калуги
Лента настроения
26 оценили
0%
8%
50%
31%
0%
12%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImdkT2x4TEVwdm43dGF2NStyeThIOHc9PSIsInZhbHVlIjoiY0JrK0ZUTUFyL2pqN0hUcjFIZEtRaEQvSVpkTjYxNWordS9CUmlDVFNrZVJyNTJQWlh3aXY1OHNZWUNpbkNKSzk4Yy9PY0xrTjJBdDdmVU5ZOFVmQk0vMS9haVBwUDhMdEN5U2hzOUNvWVRQWHBmc0I2QnpZOXZ3L3Y0bVFHYUlyUk1oM2QrOXlOOGYxcFB1cW1oNEZSU1NSOHNQV1FySDBhNklCUEk4bXllQ1d4eW5JM3V2cVdVbis3Mmt5ZTQwcE03Y3FVeEVTNWZnWkszQ0t1M2lsZ3BaeXBpMXZXZWdEK0lvVzJqMlJwWHdzQUtrVzZMMmtTNmM1RTJnRy9nN1BuazU3QWZkOVJwdDJzcW9Mb1hDTElEZWxLWklWckJ1aGgrOTV2akYwemowcHlDajBIYjFTTWIxOU1XdzA4YWVlS3RQaEJ0alY1MWI5R1R0bG5YcDlOdVhGTjFYVEE4UVJ6a00rMVlmWlBSbHlZV29GNmV3bE0rZVFaYU4zNmx2OU5saEFmMkkxdSsrSVN1RHhIYnV4QWJFRmUzQ0Z6MStJd3JyekUxZUNNNVhmdWhoKzFxa3NrUWE5d05KbVZDeiIsIm1hYyI6IjY5ZmFmMzBlZjEzZDc4YTFkMDVjMjI4Y2I2NTcwNTJkMTAzMjEyZDNjZGVhMzNjMjc0MzRhMGUzZWE5OTIzMzMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjNpWk5sOFBmK1Nha2ptNjU5WWlWTWc9PSIsInZhbHVlIjoiODJhRUUwSnFCRm1wOW1uZjNLNTdaQkg0KzBkUGVsVmFNVTkyZGVkazJHaTA2VDdsTXNObWE3OXJhVWUrelRkWHhFTnpoeFRvOXFQVmhqNmZsbWkrbERzWFVIb2tCMjdsbldDVEVYRGlhOEZRQ0xMZGx0ckJZWjdVOWJybHE0aTYyWlF6ZTJmRk05dHJTNjZrTGU5U05PL2FjYUxIQXpMRXVuMi9SZUZxNzdGZG9CbDlNYk5NNWpObHkxTU5lSTBFZXJpUkN6MFVGekhmakt2clF6N1BMTWh5N216NldPei9zOStVVWlnRGxoaHIwYlROVHE4MDc4dGJxaU9qVnF0S3VpencyVlJxNEx1STQ1S0lUSWhKM2tHclFoNmtwVmRacjI2bEZpc01MWEd3eDVZeExvbytrYnVSdm9HV0VmNEI0TWxBeTVTb1ljUVVtZ0s3b3ZyNGVrZ0xwU2kyK2RtTWZ5eGpGV0tjUGlFeGU0NFhtcjBUKzFheTd3MnNPNlpmb2Y1cU1GVnpkeDJFTEwrY3RsTnNsTUx6eGZpcGhWUWQ5VWpTT1picnhXODQzVnAxRlU2NmozT0pCc0labktjU3YwVTRxWFZUWUNZV3dJd3Jqa0EzVldaY0xCUTRJTmpqZG5GZ3JPT2pNZGpVTWFrbUlvSnYrenJMd2l5V3c5Tk8waHZ6a0ZnZlNiUXFTQ0x3dlFmbVlXTlZIdHpCZ1RhVXA3YTREL1RuTlBxVHBDOEhCc01lRlF3aGRvZEJKL242MjQ3dU5HbHRRekdTZGlVMEQ3V1RsYXhRNFlpZ0VIUUdzc2Z6eWs1aUx6Y1FnQU5la0g4aFZkRG5JZFF1VGlVeiIsIm1hYyI6IjcwZDI4ZDFmNTQ3MjU2ZWE5NjgzOWJmOWZkYmRlMzAzYTEwOWIyNzg4MTZiYTVhZGFkNDEyODQ4NjI0MGFkOTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+