13 мая в Калуге сгорела церковь святых Жен Мироносиц

Что происходило в Калужской области 13 мая в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 13 мая.

1732 –«в Калуге в земской избе окладчики Осип Коротаев и Иван Ланин с товарищи город (неразб.) расписали на гильдии и всех обложили и дело кончили». (Посадское население подразделялось на гильдии. В первую гильдию входили банкиры, крупные купцы, доктора, аптекари, мастера высших ремесел. Во вторую гильдию – мелочные торговцы и ремесленники. Остальное население составляло третий класс, они назывались «подлые» люди. При магистратах в городах выбирались сборщики окладов (налогов), которые делали сборы и записывали их в окладные книги). «И в то же число ветром с земской избы кровлю сорвало и начисто положило как нарочно всю. И в прочих местах кровли посрывало». (источник - записки купца Губкина)

1767 – «церковь святых Жен Мироносиц в Калуге в полдня после крестного хода (так в рукописи) обеда сгорела без остатка, и образ чудотворной Казанской Богородицы. Г.Г.» (источник - записки купца Губкина)

1946 – в городе Обнинске создана научная Лаборатория «В», которая в 1960 году была преобразована в Физико-энергетический институт (ФЭИ). В 1994 году ФЭИ имени А.И. Лейпунского