12 мая Циолковский купил дом в Калуге
12 мая Циолковский купил дом в Калуге

Что происходило в Калужской области 12 мая в разные годы.
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 12 мая.

1796 – «Великий западный ветер рог с креста бывшего на церкви С(вятого) Иоанна Предтечи сломило». (источник - записки купца Губкина)

1904Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935) купил собственный дом на улице Коровинской, 61. Ученый с мировым именем, основоположник космонавтики прожил в Калуге более 40 лет, из них 30 лет в доме, где сейчас открыт его Мемориальный Дом-музей.

1943 – «Новые кино-фильмы. На экране Центрального кинотеатра с 12 мая демонстрируется документальный фильм «Сталинград», в котором показывается героическая эпопея великого города-героя. В ближайшие дни будет также показан английский фильм «Победа в пустыне» о борьбе наших союзников в Северной Африке. В конце месяца на экраны кинотеатров нашего города поступает кинокартина «Иран». (Газета «Коммуна» 16.05.43)

