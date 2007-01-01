Главная Новости Общество 11 мая родился владелец калужских земель граф Яков Брюс
11 мая родился владелец калужских земель граф Яков Брюс

Что происходило в Калужской области 11 мая в разные годы.
11.05, 05:00
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 11 мая.

1669 – родился Яков Вилимович Брюс (11.05.1669-19.04.1735), граф, российский государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал, ученый, основатель календарного дела на Руси. В 1709-1711 годах издан "Календарь повсеместный, или месяцеслов на все лета Господние", известный под названием "Брюсов календарь". Яков Брюс - "неразлучный спутник Петра Великого в его походах". Получил в дар от царя сёла Калужской провинции Плохино, Дудино и Березичи. Построил в Плохино (ныне Ульяново) храм Воскресения Христова.

1795 – «С 10 на 11 ч(исло) у Василья Макушкина пильня Троицкая от зажигателей сгорела и человек сгорел». (Из записок купца Губкина)                   

1924 – в деревне Хвалово Бабынинского района родился Николай Дмитриевич Новиков. Ветеран Великой Отечественной войны, на фронте – с октября 1942 года, был ранен, Победу встретил в Германии в городе Бреслау. Принимал участие в боях с бандами на Западной Украине. Свои воспоминания о жизни и войне написал в книге "От Перемышля до... Перемышля". После войны работал в инспекции госстраха по Перемышльскому району. В 1967 году Николай Дмитриевич Новиков был назначен начальником управления госстраха по Калужской области. В этой должности он проработал до 16 сентября 2003 года. За свои боевые и трудовые заслуги Николай Дмитриевич награждён орденами Отечественной войны II степени, двумя орденами «Знак Почёта» СССР, орденом «Почёта» РФ, медалями, в том числе «За победу над Германией» и «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени.

