Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 7 мая в Калуге загорелся Рабочий дворец
Новость дня Общество

7 мая в Калуге загорелся Рабочий дворец

Что происходило в Калужской области 7 мая в разные годы.
07.05, 05:00
7 9333
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 7 мая.

1918 – 7-8 мая на Праздник труда выгорели изнутри зал и крыша Рабочего дворца (бывшего Дворянского собрания - прим.ред.). На восстановление истрачено свыше 100 тысяч рублей. В 1930-е года Рабочий дворец переименовали в Дворец труда.

1922 – в деревне Жуково (Угодский Завод) Жуковского района родился Семен Федорович Романов (1922-1984), Герой Советского Союза (29.06.1945). Генерал-полковник Семен Романов умер 18 мая 1984 года. Его именем названа Жуковская средняя школа N1, он удостоен звания Почетный гражданин Калужской области.

2012 – вышел указ Президента России от 7 мая 2012 года «О присвоении Малоярославцу почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» «За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества». Малоярославецкое сражение 12(24).10.1812 года навсегда вошло в историю, как «День, увенчавший русское оружие Славою…».

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
история калуги
Лента настроения
24 оценили
4%
21%
63%
0%
0%
13%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 7 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii9FdGNSMGJmanIveG83UEh4ekExTWc9PSIsInZhbHVlIjoiVlhaeEpWTTNlZnFiT2d2dEZDVzBQSTVZUG5yUjdOcmg0VG5qeE9MNHlrdCt5RytOdEM1V3Z2TDBwYlJFSE1JUkRIK1NrK2NUanJoSzljbjRIcnVENitBc3BDVTBCUWZjRzdaNmJiSkdNRHBDb0pFR0NxcEtncW5iUmFWVmJZK3IydEs5ZkZteVF1VGVXQ2NiWGZsa1g1bnBQTG91TGFvRm5ESDd2RVhBcFp3N1BUT240eWd1eVVCb2orektvZllBY0ROOTBXWlIwZDJiUGZaZmc2SjRRaGdsa2k0bGNIcDM4a1RuU2JxbXBhZzMyUzZKeCttYjRENHV0OU5VMTFEdjBuMmZkSXBvRlRwclYwTjlobHl1MVZNVnUzZzdNNzhIdVdtWHJJdWlpc3RYSVpVeTFmejZtbnVUVmU3a3pDWlRWekE0SjJFZWRXSFRIUTZyeVBNcXhndTRrL09UcjRBV3UwVnBNaDNSWENtZFgwQi9SaEF0NzFBNWl6TXpCNlZrNlJOa1RLUVM0cEZjQjI3V3QyUTZ5NVVzSDNSeitvb3RzMHRTOFdOd0RaaUVCY01aYnB3YTZDem4rWHhIOWhUNSIsIm1hYyI6IjE0MzZhY2VhM2I4YmIwNWRkNjY2MmIwNWI3YzVmZWQyZTgyYTQ3MWQ0MTc3YTI2NGQwOTczZGFkOWQzOTFiODIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImtwclZyVDlybFEyL1BVMWNVUXpqUmc9PSIsInZhbHVlIjoiN1VNN2paY3NibnhIOVVCWklFMTBvdzY1U3B1NnVJL0tFeUpZWktOMUhySmIvUGxEbHd5WHppOU9MNFEzRk1CMkFLSlR4R1lZSTBsM0tJK0w2SFBONzYwVW5rd3JSNnJHcGVzNytTbWRmN0JOdXA2U1JqY3JUQkVCYzdRakluWHlzNGhLWU1MNzZUdWo4M2Y0NldpL3FUUC9nM2U4TkEwejMrNXQxRm1JdWR5UkN6aDJQS09KeWprR0hXWFF1SmJTMXJ3YU5JQUVEVU1mSGFqbEtDZGM4UmNuOG5sVmJhZDRXQXdPbU9tNllkaW5xRVlCZHhDMThXRjlsQlBON0MxU3d5RndqYVkzNEFBWmNwRmtpVmttVXFRQ29FbC8renVyLzF4OHRKaXdTUWlZUVNZNTVwV255Nmt4b2xFbkxEbUtCRTB0UFBLMy9weUNrVGl5RVJXV0RPZ2Vka2ZkZFdlSDhRT3RGeHp1Vy9QZWpKSzM1RGpNMitlY29yNWdUdUlVK3Bqc3p6dDBJemZEQndHdHJTZW9YQVJmclVSSlN4RDQwbGxJakZIRzR4aS9mNHZ3elBXYmRwc3FpeG9wTjdERU9wSFdnenVWeXJlTVFvVmJCSXJTdUN4c2pNYko1L0s3RHdVV25zb3R2dDBnMzlZOUFXM0xSSnd4RlhraC82YzlJczhJT2l1MzJLUUNUWll0d0lXaldhdWJGVzNueUhYRkMzWnpyNE5GMHVXTFhyeGp5V3VCZmpTSGN4R3c3T3FQWjNJeG40V0Z1d1NHTlMxWEFSLyttN051aHcwRzFvQkRwZ1FNRjloUUd4YkdyekM2YlpxemJ2SEIzeUpWcEFvMiIsIm1hYyI6IjMzNGQ3YzRjNDBhN2U5YzZhZTI3NzU5MjlmNzljNDFhMmJhZWIyMzE3MmViNjMwMTA1OWFkOTc1NDkzOTZlNTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+