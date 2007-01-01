6 мая в Калуге родился академик Александр Теренин

Что происходило в Калужской области 6 мая в разные годы.

Сегодня – 6 мая.

1896 – в Калуге родился Александр Николаевич Теренин (6.05.1896-1967). Видный ученый физиохимик, академик, крупнейший специалист в области оптики, спектроскопии и люминесценции, создатель школы советских фотохимиков, Почетный член научных обществ Англии, Франции и международных научных организаций. Его тесное общение с Константином Эдуардовичем Циолковским предопределило выбор жизненного пути. Происходил из видного калужского купеческого рода. Его отец Николай Васильевич Теренин – известный калужский благотворитель, Потомственный почетный гражданин Калуги.

1912 – в Петербурге родился Георгий Васильевич Зимин (23.04(6.05).1912-1997), маршал авиации, Герой Советского Союза (28.09.1943), командующий истребительной авиационной дивизией. Его детские и юношеские годы (1919-1933) прошли в Калуге. Калужской средней школе N3, где учился Георгий, присвоено имя Героя. Его именем названа одна из улиц Калуги. Похоронен в Москве.

1992 - в Калуге прошел первый аукцион по продаже недвижимости.