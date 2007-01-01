25 апреля родился ветеран Великой Отечественной войны Александр Унтилов

Что происходило в Калужской области 25 апреля в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 25 апреля.

1908 – рекордный разлив Оки - 16 м 77 см

1919 – родился Александр Яковлевич Унтилов (1919 – 2019). Непростая жизнь выпала людям его поколения. В Красной армии служил с 1939 до 1948 года. Прошёл всю войну. Служил сапером в минно-подрывном взводе. Его худощавую, чуть сгорбленную фигуру калужане часто видели у Народного дома. Многие годы Александр Яковлевич возглавлял Городской совет ветеранов. В 2009 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин города Калуги». Ветеран Великой Отечественной войны Александр Яковлевич Унтилов был награжден многими правительственными наградами. Медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» в числе других ветеранов он получил в Георгиевском зале Кремля лично от президента страны Владимира Путина.

1931 – уровень воды в Оке составил 15 м 44 см.

1982 – в нынешнем сквере им. Воронина был установлен самолет ИЛ-18. В нём планировали разместить детский кинотеатр «Полёт». Но идее не суждено было сбыться. Против устройства кинотеатра в салоне самолета выступили пожарные, кинотеатр так и не открыли, а самолёт убрали в конце 1983 года, сдав на металлолом.