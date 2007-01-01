Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
25 апреля родился ветеран Великой Отечественной войны Александр Унтилов
Что происходило в Калужской области 25 апреля в разные годы.
25.04, 05:00
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 25 апреля.

1908 – рекордный разлив Оки - 16 м 77 см

1919 – родился Александр Яковлевич Унтилов (1919 – 2019). Непростая жизнь выпала людям его поколения. В Красной армии служил с 1939 до 1948 года. Прошёл всю войну. Служил сапером в минно-подрывном взводе. Его худощавую, чуть сгорбленную фигуру калужане часто видели у Народного дома. Многие годы Александр Яковлевич возглавлял Городской совет ветеранов. В 2009 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин города Калуги». Ветеран Великой Отечественной войны Александр Яковлевич Унтилов был награжден многими правительственными наградами. Медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» в числе других ветеранов он получил в Георгиевском зале Кремля лично от президента страны Владимира Путина.

1931 – уровень воды в Оке составил 15 м 44 см.

1982 – в нынешнем сквере им. Воронина был установлен самолет ИЛ-18. В нём планировали разместить детский кинотеатр «Полёт». Но идее не суждено было сбыться. Против устройства кинотеатра в салоне самолета выступили пожарные, кинотеатр так и не открыли, а самолёт убрали в конце 1983 года, сдав на металлолом.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
история калуги
Лента настроения
97 оценили
0%
2%
19%
9%
0%
70%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 5 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+