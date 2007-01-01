24 апреля открылась первая международная выставка «Межпланетных аппаратов и механизмов»

Что происходило в Калужской области 24 апреля в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Сегодня – 24 апреля.

1902 – в Калуге родился Михаил Васильевич Дьяконов (24.04.1902 – 25.10.1980). Архитектор, создал уникальный архив русских архитекторов XVIII – XIX веков. Умер в Москве.

1927 - в Москве открылась первая международная выставка «Межпланетных аппаратов и механизмов», посвященная 70-летию со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935).

1964 – началась история 24-й калужской школы. Статус гимназии школа получила в 2000 году. В 2006-м гимназия победила в нацпроекте "Образование", в 2009-м стала лучшей школой Калужской области в номинации "Педагогический поиск", в 2009 году молодой педагог школы Елена Клименко стала призером конкурса "Учитель года России".