Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 24 апреля открылась первая международная выставка «Межпланетных аппаратов и механизмов»
24 апреля открылась первая международная выставка «Межпланетных аппаратов и механизмов»

24.04, 05:00
11 7321
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 24 апреля.

1902 – в Калуге родился Михаил Васильевич Дьяконов (24.04.1902 – 25.10.1980). Архитектор, создал уникальный архив русских архитекторов XVIII – XIX веков. Умер в Москве.

1927 - в Москве открылась первая международная выставка «Межпланетных аппаратов и механизмов», посвященная 70-летию со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935).

1964 – началась история 24-й калужской школы. Статус гимназии школа получила в 2000 году. В 2006-м гимназия победила в нацпроекте "Образование", в 2009-м стала лучшей школой Калужской области в номинации "Педагогический поиск", в 2009 году молодой педагог школы Елена Клименко стала призером конкурса "Учитель года России".

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
28 оценили
0%
18%
39%
11%
0%
32%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 11 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+