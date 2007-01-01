23 апреля родился Сергей Прокофьев

Что происходило в Калужской области 23 апреля в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Сегодня – 23 апреля.

1779 – в одном из предложений Калужского, Тульского и Рязанского наместника Михаила Никитича Кречетникова в наместническом правлении говорится: «Предписано от меня в экспедицию о казенных в сей губернии построениях отрядить господина советника калужского наместничества гражданской палаты Никитина, не только в сем, но и … в уездных городах самоличное его господина Никитина назирание весьма нужно…». Наместник освободил Никитина от присутствия в Калужской палате гражданского суда да окончания летних строений. Наблюдение за строительством уездных городов по регулярным планам, созданным под его руководством, входило в обязанности Петра Романовича Никитина.

1891 – родился Сергей Сергеевич Прокофьев (23.04.1891 – 5.03.1953). Выдающийся композитор, пианист и дирижер, народный артист РСФСР (1947), лауреат Государственной премии (1943, 1946, 1947, 1951). Летом 1935 года жил в доме отдыха в городе Тарусе, где работал над балетом "Ромео и Джульетта", часто гостил на даче "Бугры" близ города Малоярославца у известного русского художника Петра Петровича Кончаловского (1876-1956).

1927 – родился Валентин Петрович Егоров (1927 – 25.12.1989). С именем этого человека связано строительство домов на ул. Кирова в 1950-е годы. В 1955 году он участвовал а разработке генплана Калуги, детальной планировке его центральной части.

1946 – в Туле родился Александр Константинович Ларин. Калужанам он известен как журналист, писатель, художник. Александр Ларин - лауреат Всероссийской литературной премии "Отчий дом" имени братьев Киреевских и областной литературной премии имени Леонида Леонова.