21 апреля в Калуге открыли женский пансион
Что происходило в Калужской области 21 апреля в разные годы.
21.04, 05:00
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 21 апреля.

1828 – в Калуге дочерью статского советника девицей Анной Пальмы открыт частный женский пансион «для 30 девиц и 10 бедных для воспитания в нем безденежно». Увеличилось количество учащихся в учебных заведениях до 1462, в том числе в университетском ведомстве – 684.

1909 – в Калуге состоялось открытие отдела Российского теософического общества. Председателем общества была избрана Елена Федоровна Писарева.

 

 

 

 

 

 

1920 – родился Николай Афанасьевич Макридов (21.04.1920 диревня Милеево ныне Куйбышевского района – 21.09.1994, город Одесса). Уже в июне  1941 ушел на фронт. За мужество и героизм, проявленные в августе 1944 при форсировании рек Вилия и Неман сев.- зап. Каунаса (Литва), при отражении многочисленных контатак врага и достижении, одним из первых, государственной границы СССР с Восточной Пруссией, присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден также многочисленными орденами и медалями.

Новости по тегу
история калуги
