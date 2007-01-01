21 апреля в Калуге открыли женский пансион
Продолжаем рубрику «Этот день в истории».
Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.
Сегодня – 21 апреля.
1828 – в Калуге дочерью статского советника девицей Анной Пальмы открыт частный женский пансион «для 30 девиц и 10 бедных для воспитания в нем безденежно». Увеличилось количество учащихся в учебных заведениях до 1462, в том числе в университетском ведомстве – 684.
1909 – в Калуге состоялось открытие отдела Российского теософического общества. Председателем общества была избрана Елена Федоровна Писарева.
1920 – родился Николай Афанасьевич Макридов (21.04.1920 диревня Милеево ныне Куйбышевского района – 21.09.1994, город Одесса). Уже в июне 1941 ушел на фронт. За мужество и героизм, проявленные в августе 1944 при форсировании рек Вилия и Неман сев.- зап. Каунаса (Литва), при отражении многочисленных контатак врага и достижении, одним из первых, государственной границы СССР с Восточной Пруссией, присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден также многочисленными орденами и медалями.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!