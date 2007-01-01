Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
19 апреля родился калужский губернатор Виктор Арцимович
Новость дня Общество

19 апреля родился калужский губернатор Виктор Арцимович

Что происходило в Калужской области 19 апреля в разные годы.
19.04, 05:00
1 6985
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 19 апреля.

1795 – «Сели на меже Бердовской пообмеривали завод (неразб.) Торубаевский, городск(ой) гол(ова) Иван Х(аритонович) Б(ольшой) Билибин Иван Чуриков И(ван) М(еньшой) Губкин Степан Фалеев, бургомистр Чернов, Тимофей Шимякин Петр Медынцев и другие. Измерил присланной из Курской землемер 1-го класса с помочником и было понятых 12 человек и (неразб.) разметили места по Калужке». (источник - записки купца Губкина)

1820 – родился Виктор Антонович Арцимович (19.04.1820 – 2.03.1893), будущий государственный деятель, действительный тайный советник, сенатор, тобольский, калужский губернатор (27.07.1858 – 10.12.1862). Будучи калужским губернатором, уделял внимание развитию народного образования и местной периодической печати, в 1860 году по его инициативе была учреждена женская гимназия. Сочувственно относился к находившимся в городе амнистированным декабристам, участник разработки крестьянской реформы 1861 года.

1942 - в окружении под Вязьмой погиб командующий 33-й армией генерал-лейтенант Михаил Григорьевич Ефремов. Родился в 1897 году (источник - Константин Афанасьев «Летопись провинции).

1945 – Указом Призидиума Верховного Совета СССР от 19.04.1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство звание Героя Советского Союза присвоено гвардии генерал-майору Александру Петровичу Квашнину (3.08.1899 – 8.03.1981), уроженцу деревни Щелкудиновская Красноборского района архангельской области. С 1964 года проживал в Калуге. Похоронен на Пятницком кладбище.

1979 -  скончалась Александра Сергеевна Троицкая (14 [26] мая 1896, село Бряньково, Калужская губерния - 19 апреля 1979, Калуга) - советский микробиолог-лепролог, кандидат медицинских наук.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
история калуги
Лента настроения
15 оценили
13%
13%
60%
7%
0%
7%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkMvdFB2WHdPaGdaSWdtQTJROEx0MFE9PSIsInZhbHVlIjoiMWZrWGZ1RGtsemdLSGxPcnZsRnhDM0tZWk9HSC9nNTl0cFRtL2pyVCtta3NGRlkvVDVXTFE4N0pyUmxDb3NXd2sySUt4V3kwY1NSemV4OFVwUVJ0cDNuMnhqTkRMSFBoWkcxcUVsbnp0bkZKdm9uNlVlTHZpWDdWUis3eEdwL1ZmcktJY1hPaVM4OUVLRHFZVlMrUUtERS9maHl4alVwYWN1ZGtCczVVMGNXdFBwVHpRU2dzb2I5aXJlNTVHRlNudERkbkI5bWt0SE45VHArKzZtcUNMNzVQMW1ZYzk0aUJCQ2d1N282bGFLZDhSK0d0MGV1aWNUaE5xamk4UVJ3WW8vL1ZEM3FjdHFnMTdMcmdnUElPL2VNZE1RL3RMVmUvV1Q3alNnZWs4Vlk1REpUbUxVNTB3clN5SHBycXk3RTY2My84ZEFjc3ppWkZLM29oN2N3MXVTdU9kV0JENWt0dVh2YkhzTVNMVmJ4UFVmY1FmYnlGNTFmaU93T1d0VUVQNXBUdXdIYnFKdkNvOExabncwMmhkK0dnYXBDbWREKzJZZ2ljZEJqUHRMaTFSWWNCcDlaRmp2SGwyV2pjZmZHbiIsIm1hYyI6ImE0ODcxMjU3MzBmNmE3MGI2NjRjYzIyZWMwMmFlOWE2OGQxYmQ3NDRiZjIyNWUxNmRmNmE3YjM4ZjQ0MGUxYzAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkxwSzhySlIzTHpNZFJ4T0x3Y3dPTkE9PSIsInZhbHVlIjoibm1iUnF0aS96S2paeUlyR3JBenk4WUJGcXkwNThwSkZvNnN5Y1RHWGtMSGpMN1pZb05lcFp5a3grZmM2Z0NCVkI3eHRIQW50WlRDS2g0REl2TGJaZG5uakxkRWhuMXdZNUdERnNiZGFPbmlpay85S1RyWHAzNHF1MmRDbnZKNFZIa0JHSmpFS0hOMnhUZC9MaGRFVUk2NDFQbTVjcmVhYnBBTXhVc3lTcEp6Y3l6UGVTS05NdHNVeEZGZUkvM01Wc2lqaVhPWTRDNWI4dXlRS1g1VGlZaHdhSVpPYkR6cE5Ib0NCdFRRTkpDZXVIZnRSSzBseE1GbGNjVG5PRkxPVXFCKzJoS2dXdUVLMXBCUWNXTExYdlA5eFE4aVZHQkdzc0M4L0xUN2djQTBUdWczcmlrcWRzb1FHblk3aVFLLzYvUStCY0N4N202c0RxTFhILy9KSkpIeDdvb1AxTy9jWDBxbE5lVE9hTHpIOExiek1kSW82QkZpc04zVkhVODlWTjI2c2NDUTY1bXc5ektyNWNFR0xna2R5OS9vakhUQTRJYnlicncxbDVTWHNXVGhWWTVSRlk1eGU5dXo5Zm1LRXc1azFtRGdLWitXVVBOUjJCTTZNRmxseFcvQi9uU21vOGVyeDJLR2RaU2RqeVZjd3FvR09HbGgwcnF6Zm5wOGQyMCtnZkJuS3oxdnNzUU1ESFFFZUhsT25WVFpVUkZ6K3U4dEhaaEdZMGJDR3ltVWkveCtxeUJ3WnlXLzF0RGwrVXMrZHNVU3I1TWpoTGxBVGlkZUFjRTl2Vk9Mb05tK0crcnFSVzhEUUFXTmZ4RHNSK2YzOUQ3aUF3NEd1aVhDTSIsIm1hYyI6Ijk0MjdlN2ZjYTFlNzI1MWQ1MTNmZjUyNzg4YzMxNTExZjZlNTU2ZTZhMmUzYTQ3YmI4ODA5ZTQzNzAxZGJmNWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+