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18 апреля родился живописец Виктор Плохинский

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 18.04.2022 07:50 0 321
18 апреля родился живописец Виктор Плохинский

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 18 апреля.

1902 – в селе Бабаево Калужской губернии родился Виктор Александрович Плохинский (1902-19 ?), живописец, член Союза художников. Учился в Калужском реальном училище (1912-1916), а затем в Гурьевской школе. Советский художник-живописец. Член Союза художников СССР.

В 1920-х годах вступил в калужское отделение АХРР (Ассоциация художников революционной России). Окончил Вхутемас-Вхутеин (Высший художественно-технический институт). После окончания института жил в Москве. На рубеже 20–30-х годов художник входил в молодежное творческое объединение РОСТ. В 1938 году в Москве была проведена его персональная выставка. Участник Всесоюзных и международных художественных выставок. Работы В. А. Плохинского представлены в Калужском областном художественном музее, частных коллекциях.

1954 – основаны Козельская детская музыкальная школа и Козельский академический хор.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 18.04.2022 07:50 0 321
Тэги: история калуги
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