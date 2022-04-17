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17 апреля родился известный калужский архитектор Александр Днепровский

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 17.04.2022 07:50 0 338
17 апреля родился известный калужский архитектор Александр Днепровский

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 17 апреля.

1911 (ст. стиль) – в два часа дня состоялось торжественное освящение и открытие самого большого магазина купца П.С.Ракова в Калуге. (Из записной книжки В.Продувнова)

1927 – в Калуге родился Александр Сергеевич Днепровский (1927 - 2020). Итогом его более чем полувековой архитектурной, краеведческой и научной деятельности стали книги: "Зодчество Калужского края с древности до наших дней" (2005), удостоенная Первой премии имени Василия Баженова, "Калужские реставраторы" (2010), "Калуга деревянная" из серии "Драгоценная память" (2013).

1917 - Вторая половина апреля - бунты на заводах Мальцева. На Людиновском заводе убит заведующий снарядно-токарной мастерской Роде. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 17.04.2022 07:50 0 338
Тэги: история калуги
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