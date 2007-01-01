17 апреля родился известный калужский архитектор Александр Днепровский

Что происходило в Калужской области 17 апреля в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 17 апреля.

1911 – в два часа дня состоялось торжественное освящение и открытие самого большого магазина купца Петра Степановича Ракова в Калуге. (источник - записная книжка Валерия Продувнова)

1927 – в Калуге родился Александр Сергеевич Днепровский (1927 - 2020). Итогом его более чем полувековой архитектурной, краеведческой и научной деятельности стали книги: "Зодчество Калужского края с древности до наших дней" (2005), удостоенная Первой премии имени Василия Баженова, "Калужские реставраторы" (2010), "Калуга деревянная" из серии "Драгоценная память" (2013).

1917 - Вторая половина апреля - бунты на заводах Мальцева. На Людиновском заводе убит заведующий снарядно-токарной мастерской Роде. (источник - Константин Афанасьев «Летопись провинции»)