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16 апреля родилась княгиня Голицына

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 16.04.2022 07:50 0 231
16 апреля родилась княгиня Голицына

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 16 апреля.

1837 – родилась Елизавета Петровна Голицына, урожденная Валуева (16.04.1837 – 20.02.1916). С именем княгини связана усадьба Жарки Лосенской волости Калужского уезда, располагавшаяся на правом берегу Оки, в 30 верстах от Калуги. Она прожила здесь более 40 лет. В селе Макарове, также принадлежавшем Голицыной, её стараниями был построен каменный храм, освящен 28 июля 1891 года.

1861 – родился Михаил Михайлович Осоргин (16.4.1861- 15.12.1939). Российский общественный и государственный деятель. С 1887 по 1897 год состоял на государственной службе в Калуге и Калужском уезде - земский деятель, предводитель дворянства. Большая часть его жизни связана с Сергиевским (ныне село Кольцово Ферзиковского района). Он был последним владельцем имения. Умер во Франции, похоронен на городском кладбище в Кламаре.

1892 – в возрасте 74 лет в Тифлисе умер композитор и скрипач, современник Михаила Ивановича Глинки, Иван Иванович Билибин. Он родился 15 июня 1818 г. в Калуге, где и провел свое детство. Его отец был мелким фабрикантом. И.И Билибин получил в родном городе общее образование, в том числе и музыкольное. Позднее учился музыке у профессора Л.Лангера (1802 – 1883). Поступив в Московский университет на медицинский факультет прерывает учебу и целиком посвящает себя музыкальной деятельности. Творческое наследие И.И.Билибина содержит свыше 64 рукописей, среди них 39 романсов и песен.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 16.04.2022 07:50 0 231
Тэги: история калуги
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