Губернатор поздравил юристов Калужской области с профессиональным праздником

В среду, 1 декабря, в Инновационном культурном центре в Калуге прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню юриста.

- Вы оказываете влияние на процессы в экономике и социальной жизни, укрепляете законность и правопорядок, вносите большой вклад в защиту прав и свобод человека, - отметил в своем поздравлении губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - Зачастую вы находитесь на передней линии общения граждан с государственными институтами. И от того, какие впечатления выносят люди из этих контактов, зависит их мнение о государстве в целом.

Губернатор уверен, что в нашем регионе сложилось энергичное и деятельное сообщество юристов.

- Большая заслуга в формировании корпоративного духа, воспитании приверженности к профессиональным традициям принадлежит областному отделению Ассоциации юристов России, - подчеркнул Шапша. - Мы отдаем должное вашему участию в совершенствовании законотворческой работы, в формировании современной правовой базы. Мы высоко ценим ваше содействие повышению правовой грамотности и культуры населения, работу по обеспечению юридической защиты граждан и оказание бесплатной помощи людям.

Он поблагодарил юристов за эффективное сотрудничество и пожелал им здоровья, благополучия и успехов в делах на благо Калужской области.

Также глава региона вручил региональные награды лучшим юристам области.

В торжественном мероприятии также участвовали председатель регионального Заксобрания Геннадий Новосельцев, депутат Госдумы Ольга Коробова, член Президиума Ассоциации юристов России, заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, председатель Совета Калужского регионального отделения Ассоциации юристов России Алексей Александров, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников и другие.

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