Калужским врачам передали 10 новых автомобилей
В понедельник, 1 ноября, медикам Калужской области передали 10 новых автомобилей УАЗ. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Машины класса Б с оборудованием предназначены для оказания первичной медико-санитарной помощи.
Их передадут в семь районов: Спас-Деменский, Юхновский, Мещовский, Жуковский, Боровский, Малоярославецкий и Тарусский.
- Еще девять авто поступят до конца года, - заявили в правительстве.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!