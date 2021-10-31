Полиция подтвердила массовые проверки мигрантов в Обнинске

В субботу, 30 октября, управление МВД по Калужской области сообщило о результатах рейдов в Обнинске. Полицейские проводили их совместно с ОМОНом. Ранее в соцсетях сообщалось о задержании якобы 200 мигрантов.

По официальным данным полиции, проверены места, где работали мигранты. Выявлено 38 нарушений. В 32 случаях иностранцы нарушили миграционные правила, в шести – незаконно работали в России. На всех составлены административные протоколы.

Кроме того, на улицах Обнинска инспекторы ГИБДД выписали 107 штрафов водителям-нарушителям.

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