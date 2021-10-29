В Калужской области за неделю подорожали яйца, рыба, огурцы, помидоры и яблоки
В Калужской области за неделю, с 20 по 27 октября, зафиксирован рост цен на некоторые продукты. В пятницу, 29 октября, об этом сообщили в правительстве региона.
Рыба мороженая неразделанная подорожала на 0,5%, куриные яйца – на 1,3%, огурцы и помидоры – на 10,7% и 8,5% соответственно, яблоки – на 1,8%.
Снижения цен не зафиксировано.
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