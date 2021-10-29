Этот день в истории: 29 октября погиб редактор газеты «Калуга вечерняя»

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 29 октября.

1794 – Сего же года церковь Космодемьянскую что близ Ильи Пророка, бывшую на стрелке между улиц лежащей на Жировку и к Николе Слабодскому (разобрали), а построили на выгоне к Балдасовке, и 1-й предел освящен 29 октября (Из записок купца Губкина). Церковь св. Козьмы и Дамиана располагалась на стрелке. Перенесена на окраину города по регулярному плану. Главный престол нового храма освятили во имя Спаса Нерукотворного (праздник 16 (29) августа), но в народном восприятии церковь осталась под именем Козьмодемьянской, хотя этим святым в ней был посвящен лишь придел (другой придел – свт. Николая). Придел церкви св. Козьмы и Дамиана освящен 29 октября (ст.ст.) 1794 г.

1863 – (по ст. стилю) в Калуге скончался Гавриил Степанович Батеньков (1793 - 29 октября [10 ноября] 1863, Калуга) — герой Отечественной войны 1812 года. В доме, где жил Гавриил Степанович Батеньков, создан музей «Мемориальный дом Г. С. Батенькова» (улица Суворова, 42).

1996 - на 33-м году жизни погиб редактор газеты «Калуга вечерняя» Лев Богомолов. Его тело нашли на обочине дороги с тяжелыми повреждениями.

1968 – в сквере имени 50-летия ВЛКСМ был открыт монумент. Высота дюралевого обелиска – 16 метров, ордена выполнены из силумина. Авторы: архитекторы П.Т. Перминов, Е.И. Киреев и художник А.И. Котельников.

1969 – в Боровске состоялось открытие Музея-квартиры Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935). С 1880 года он 12 лет преподавал математику и физику в Боровском уездном училище. В 1892 году - переезжает в Калугу, где были сделаны его великие открытия в теории движения космических ракет.

1977 - в этот день на улице Гагарина у моста через Оку был открыт монумент в честь празднования 600-летия Калуги. Строительство памятника началось в сентябре 1971 года. Памятник представляет собой 50-метровый пилон, у подножия которого расположена сфера и шесть стел, стоящих вдоль улицы Гагарина. На стелах запечатлены самые важные страницы из шестивековой истории Калуги. Архитектор Евгений Иванович Киреев разработал титановый пилон с барельефом космонавта. Часть памятника с изображением Гагарина выполнена Калужской скульптурной фабрикой, барельеф Циолковского вырублен из мрамора на Мытищинском художественном заводе. Работу по созданию пяти бронзовых барельефов выполнил Лев Ефимович Кербель, а изготавливали (отливали) их на Ленинградском заводе «Монументскульптура» Художественного фонда РСФСР. Сфера была покрыта медным слоем, на это ушло около 700 килограммов металла. Проект монумента разработали архитекторы Евгений Киреев и Павел Перминов вместе с художником Виталием Датюком и скульптором Львом Кербелем. Основанием пилона служит сфера, за что среди горожан сооружение получило название «шарик».

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