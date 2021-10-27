В Калужской области 38,4% жителей приняли участие в переписи населения

В Калужской области на 26 октября участие во Всероссийской переписи населения приняло около 38,4% населения. Об этом сообщила в среду на совещании в правительстве региона заместитель губернатора Карина БАШКАТОВА.

Наибольшая доля переписанных жителей в Хвастовичском, Жиздринском, Медынском, Мосальском и Спас-Деменском районах.

Среди отстающих: Калуга, Обнинск, Кировский, Боровский, Тарусский и Дзержинский районы.

Калужан призывают принять участие в переписи с помощью портала Госуслуг. Сейчас решается вопрос о продлении срока заполнения анкет на Госуслугах до 14 ноября

- Основная задача – сделать все, чтобы люди воспользовались этой возможностью, - подчеркнула Башкатова. - Это позволит сохранить трудозатраты переписчиков, на которых сейчас возложена очень большая ответственность и большой объем работы. За каждым из них закреплено в среднем 550 человек. Перепись через Госуслуги это удобно и безопасно.

В свою очередь руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики Нелли Селиверстова, отметила, что принято решение брать на работу переписчиками только тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса.

А если переписчик заболеет ковидом, то ему выплатят страховку в 14 000 рублей и еще по 700 рублей в день, но не более 35 дней.

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