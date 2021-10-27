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Страх перед неизвестностью: какие испытания пришлось преодолеть Александре Ермиловой на старте проекта «Худеем к Новому году»

Опубликовано: 27.10.2021 15:33 1 230
Страх перед неизвестностью: какие испытания пришлось преодолеть Александре Ермиловой на старте проекта «Худеем к Новому году»

Проект «Худеем к Новому году» набирает обороты. Ранее мы публиковали отзыв конкурсантки Анны Савельевой, которая не могла с дивана подняться после первой тренировки. А сегодня познакомимся с первыми результатами второй участницы Александры Ермиловой. Ее наблюдает представитель медицинского центра «Доктор Борменталь» Маргарита Павлова.

Участница Александра Ермилова:

Вот и пролетела моя первая неделя похудения. Сперва меня окутал страх перед неизвестностью, перед встречей лицом к лицу с самой собой. А если ничего не получится, если все зря? Полезли мысли, зачем я вообще на эту авантюру подписалась, зачем я согласилась участвовать в проекте. Вдруг не выйдет соблюдать диету? Но еще тогда я не даже не догадывалась, что «Борменталь» – это никакая не диета. Это стиль питания! 

На руки я сразу получила дневник питания. В центре был проведен анализ тела, я прошла различные тесты. И после такого квеста мне предоставили индивидуальное меню. Маргарита подстроила все волшебным образом: я ем, а голода и нет! Впервые в жизни появилась самая настоящая легкость. Просыпаться по утрам теперь в удовольствие. Всего за неделю повседневные дела из ненавистной рутины превратились в увлекательное занятие.

Мы с организмом вместе привыкаем к новым и непривычным ощущениям. Я сделаю все, чтобы придерживаться в дальнейшем подобранного специально для меня стиля питания. Не могу описать своей радости от того, что «Борменталь» остановил свой выбор именно на мне. Мы вместе придём к отличному результату, у нас всё получится!

Маргарита Павлова, Центр снижения веса «Доктор Борменталь»:

18 октября Александра прошла первичную консультацию, на которой была проведена диагностика состава тела, собран анамнез, выявлены причины набора веса, составлена индивидуальная программа снижения веса, в которую входит план питания, курс криолиполиза, курс лимфодреннажа и коуч-сессии для проработки психологических причин набора веса.

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Опубликовано: 27.10.2021 15:33 1 230
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