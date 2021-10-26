Калужанка пожаловалась в соцсетях, что ее маму с ковидом не приняли в больницу

Ночью во вторник, 26 октября, дочь пожилой жительницы города Сосенский на странице министерства здравоохранения Калужской области оставила жалобу на то, что ее маму с коронавирусом отказывались госпитализировать.

По словам женщины, у ее мамы 60% поражения легких, ковид подтвержден компьютерной томографией.

- Повезли на скорой в Сосновую рощу, мест нет, в Грабцево тоже самое, и что нам делать? - озадачена калужанка. - Мама с температурой 39 еле на ногах стоит, человеку 60 лет.

Как она утверждает, с девяти вечера до пол второго ночи пожилую женщину возили по всей Калуге. И нигде не приняли.

На комментарий отреагировали в Минздраве.

- Вашу маму сегодня госпитализируют, - заверили 26 октября в министерстве. - Сейчас в регионе очень напряженная ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Здравоохранение в целом, врачи, весь медперсонал испытывают колоссальную нагрузку. Количество свободных мест, к сожалению, ограничено. Постоянно меняется. Поэтому госпитализируют только со средней и тяжелой степенью заболевания. Примите извинения за предоставленные неудобства.

Заместитель министра здравоохранения Илья Соваков также уточнил, что женщину положили в БСМП. Он еще раз призвал всех калужан сделать прививку от ковида.

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