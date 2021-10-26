Губернатор Калужской области поблагодарил калужан за рост темпов вакцинации

Во вторник, 26 октября, губернатор Калужской области Владислав ШАПША в своем телеграм-канале сообщил, что наш регион стал вторым в России по приросту удельного темпа вакцинации по итогам недели.

- Это значит, что все больше и больше людей прививаются, - сказал глава региона. - Это действительно так: нам удалось нарастить темпы вакцинации в 4 раза. Более 24,5 тыс. человек в регионе сделали прививку от коронавируса только на прошлой неделе.

Как выяснилось, первое место по росту темпов вакцинации – за Томской областью, Москва – на пятом.

Нельзя не отметить, что подобных показателей Калужской области удалось достичь без введения дополнительных ограничительных мер, на которые пошли другие регионы. В частности, в шести из них нерабочей сделали уже эту неделю, однако темпы вакцинации там, несмотря на это, уступают калужским.

Объяснить такие показатели можно несколькими факторами. Во-первых, постановление губернатора оказалось эффективным и сработало именно так, как и было задумано. Властям удалось, что называется, не пережать с ограничениями, но при этом обозначить все «прелести», ожидающие не привитых в самом ближайшем будущем так, что калужане посчитали более выгодным для себя все-таки сделать прививку.

Во-вторых, несмотря на регулярные сообщения о большом количестве людей в прививочных пунктах, в Калуге и близко не было такого, чтобы они стояли в очередях часами, как это в свое время происходило в ряде областей, в числе которых, к примеру, и соседняя Тульская.

Из этого можно сделать вывод, что процесс вакцинации отлажен достаточно хорошо, а нехватки вакцин в регионе нет.

В-третьих, нельзя исключать из причин роста числа вакцинаций и возросшую сознательность людей на фоне улучшения ситуации с информированием граждан и борьбы с фейками.

- Я благодарен калужанам за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, - свой пост Владислав Шапша завершил обращением к калужанам. - Наша задача – не сбавлять динамики вакцинации. Это поможет сохранить жизнь в привычном для всех русле, не вводить дополнительных ограничений.

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