Этот день в истории: 26 октября калужан начали обучать стрельбе

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 26 октября.

1776 – Указом императрицы от 26.10.1776 г. в составе Калужского наместничества были утверждены 12 уездов: Калужский, Козельский, Перемышльский, Малоярославецкий, Серпейский, Мосальский, Одоевский, Лихвинский, Мещовский, Тарусский, Боровский и Медынский. После образования Тульского наместничества 19 сентября 1777 г. в его состав был переведен Одоевский уезд. 19 октября того же года был образован новый Жиздринский уезд.

1906 – (старый стиль) «На днях, проходя мимо здания казенного винного склада в Калуге, я услышал звуки выстрелов из револьверов, доносившиеся со стороны усадьбы склада. Подойдя поближе, я сквозь железную решетку небольшой калитки увидел невдалеке огороженную в небольшом садике группу лиц, занимающихся под руководством одного из чиновников практическою стрельбою в цель. Оказалось, что служба эта была вызвана необходимостью научить некоторых служащих стрельбе на случай внезапного нападения бесчинствующих бунтовщиков на склад. Нечего сказать, дожили мы до прекрасного времени!» ("Калужские Губернские Ведомости" за 26 октября). (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1886 - родилась Мария Евгеньевна Шереметева (26.10.1886-1963). Известный этнограф, краевед. В 1909 году окончила историко-словесное отделение Петербургского института, в 1910 году прослушала курс по истории искусства в Оксфордском университете. В 1921-1942 годах - старший научный сотрудник Калужского областного краеведческого музея. Автор многих книг по истории калужского фольклора, этнографии, народного искусства. В 1928 году избрана действительным членом Русского Географического общества, награждена Серебряной медалью РГО за изучение истории этнографии Калужского края.

1996 - в деревне Комлево на месте, где когда-то стояла церковь Иоанна Предтечи, открыт памятник адмиралу Дмитрию Николаевичу Сенявину (17(6).08.1763-5.04.1831). Девятиметровая стела с изображением знаменитого русского флотоводца свидетельствует о былых заслугах нашего земляка. Родился в селе Комлево Боровского уезда, участник походов Ф. Ушакова (1798-1800), русско-турецкой (1787-1791), англо-русской (1807-1812) войн. Похоронен в Соборе Александро-Невской лавры. Именем Сенявина названа группа островов в архипелаге Каролинских островов, мысы в заливе Бристоль Берингова моря и на юго-востоке острова Сахалин, ряд боевых кораблей русского и советского флотов. Памятник на набережной города Мирина в Греции открыт российским флотоводцам вице-адмиралу Сенявину и графу Орлову за помощь жителям острова Лемнос в деле избавления от турецкого ига в XVIII-XIX вв.

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