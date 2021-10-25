В Калуге открылась новая спортивная площадка

На улице Луначарского в Калуге появилась новая спортивная площадка. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- Она построена на средства спонсоров и администрации Калужской международной школы, рядом с которой она расположена, - пояснил глава региона.

По его словам, на площадке смогут заниматься и дети из близлежащего микрорайона.

- Здесь будут проводиться спортивные соревнования и праздники, - подчеркнул Шапша.

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