В Калуге открылась новая спортивная площадка
На улице Луначарского в Калуге появилась новая спортивная площадка. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.
- Она построена на средства спонсоров и администрации Калужской международной школы, рядом с которой она расположена, - пояснил глава региона.
По его словам, на площадке смогут заниматься и дети из близлежащего микрорайона.
- Здесь будут проводиться спортивные соревнования и праздники, - подчеркнул Шапша.
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