В Калужской области за неделю подешевели масло, яблоки и лук

В Калужской области за неделю, с 13 по 20 октября, зафиксировано изменение цен на некоторые продукты. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Самый заметный рост цен – на некоторые овощи. К примеру, огурцы за семь дней стали дороже на 14,3%, помидоры – на 9,1%, картошка – на 6,1%. В правительстве объяснили это сезонностью товара.

В то же время в калужских магазинах сливочное масло подешевело на 0,3%, яблоки – на 1,1%, лук – на 1,9%.

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