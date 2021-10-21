Главная Новости Общество
COVID-19 Бренд года-2021 Есть работа Афиша Юбилей Калуги Фотоконкурс

В Обнинске создадут Парк атомных и медицинских технологий на 1000 рабочих мест

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 21.10.2021 11:51 3 299
В Обнинске создадут Парк атомных и медицинских технологий на 1000 рабочих мест

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 20 октября, подписал постановление о создании в Калужской области инновационного научно-технологического центра «Парк атомных и медицинских технологий». Он разместится в Обнинске, сообщил в четверг губернатор Владислав ШАПША.

- ИНТЦ - это совместный проект НИЯУ МИФИ, Курчатовского института, Госкорпорации «Росатом» и правительства Калужской области, - пояснил губернатор. - Для нашего региона это очень важный проект. Планируется, что он позволит привлечь порядка 20 миллиардов рублей инвестиций, создать около 1000 рабочих мест.

По словам Шапши, основными направлениями парка станут ядерные исследования и разработки, ядерная медицина, информационно-коммуникационные технологии, аддитивные и лазерные технологии, а также новые материалы.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 21.10.2021 11:51 3 299
Тэги: общество область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужане положительно оценили клиентоориентированность Калужской сбытовой компании
ВТБ: выдачи кредитов наличными превысили 1 трлн рублей
МегаФон создал новый сервис для вахтовиков
Безлимитные тарифы и удаленка: в Калуге на 18% вырос трафик мобильного интернета
Калужская сбытовая компания консультирует и помогает в вопросах приобретения «зеленых сертификатов»
Более 60 тысяч клиентов Калужской сбытовой компании подключили электронную квитанцию
Новости
ОПРОС
А вы планируете участвовать в переписи населения? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Производство металлоконструкций в Калуге
Музыка всегда рядом: выбираем портативную колонку
Ритуальные услуги в Москве

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru