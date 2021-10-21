В Обнинске создадут Парк атомных и медицинских технологий на 1000 рабочих мест

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 20 октября, подписал постановление о создании в Калужской области инновационного научно-технологического центра «Парк атомных и медицинских технологий». Он разместится в Обнинске, сообщил в четверг губернатор Владислав ШАПША.

- ИНТЦ - это совместный проект НИЯУ МИФИ, Курчатовского института, Госкорпорации «Росатом» и правительства Калужской области, - пояснил губернатор. - Для нашего региона это очень важный проект. Планируется, что он позволит привлечь порядка 20 миллиардов рублей инвестиций, создать около 1000 рабочих мест.

По словам Шапши, основными направлениями парка станут ядерные исследования и разработки, ядерная медицина, информационно-коммуникационные технологии, аддитивные и лазерные технологии, а также новые материалы.

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