В Калужской области за неделю подорожали гречка, овощи, яйца и колбасы
В Калужской области за неделю, с 29 сентября по 6 октября, зафиксирован рост цен на некоторые продукты. Об этом сообщили в пятницу, 8 октября, на совещании, которое провел и.о. министра конкурентной политики региона Сергей Чериканов.
Гречка подорожала на 2,9%, различные колбасы – на 0,6-0,7%, куриные яйца - на 2,2%, огурцы - на 14,8%, картошка – на 3,7%, капуста – на 2,2%.
Снизились цены лишь на овсяную крупу – на 4,6%.
Цены на бензин и дизельное топливо существенно не изменились.
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