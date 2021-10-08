В Калужской области за неделю подорожали гречка, овощи, яйца и колбасы

В Калужской области за неделю, с 29 сентября по 6 октября, зафиксирован рост цен на некоторые продукты. Об этом сообщили в пятницу, 8 октября, на совещании, которое провел и.о. министра конкурентной политики региона Сергей Чериканов.

Гречка подорожала на 2,9%, различные колбасы – на 0,6-0,7%, куриные яйца - на 2,2%, огурцы - на 14,8%, картошка – на 3,7%, капуста – на 2,2%.

Снизились цены лишь на овсяную крупу – на 4,6%.

Цены на бензин и дизельное топливо существенно не изменились.