В Калуге женщине выдали лекарство за 11 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
В Калужской области женщина-инвалид бесплатно получила от областного министерства здравоохранения жизненно необходимое лекарство стоимостью более 11 миллионов рублей только после вмешательства прокуратуры.
В это ведомство калужанка, которая является инвалидом 3 группы, пришла, когда не смогла самостоятельно получить назначенный ей препарат.
Сейчас женщина уже получила лекарство.
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