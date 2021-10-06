В Калуге женщине выдали лекарство за 11 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры

В Калужской области женщина-инвалид бесплатно получила от областного министерства здравоохранения жизненно необходимое лекарство стоимостью более 11 миллионов рублей только после вмешательства прокуратуры.

В это ведомство калужанка, которая является инвалидом 3 группы, пришла, когда не смогла самостоятельно получить назначенный ей препарат.

Сейчас женщина уже получила лекарство.