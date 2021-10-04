Шапша поздравил Авдеева с назначением на должность главы Владимирской области

Как мы уже рассказывали, калужанин Александр Авдеев 4 октября назначен врио губернатора Владимирской области. С этим его поздравил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Ранее они вместе работали в администрации Обнинска.

- Сегодня Президент России Владимир Путин предложил Александру Авдееву пост врио губернатора Владимирской области, - говорится в сообщении Шапши. - Считаю, что это знак высокого доверия со стороны главы государства нашему земляку. Мои поздравления Александру Александровичу. Знаю его не один год. У него большой опыт работы в органах власти разного уровня. В том числе в руководстве Калужской области, в Государственной Думы РФ. Безусловно, я всегда буду благодарен Александру Александровичу за совместную работу в администрации города Обнинска. Желаю коллеге удачи в работе на благо Владимирской области и его жителей!