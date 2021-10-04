В Калуге завоют сирены 6 октября

В среду, 6 октября, в Калужской области пройдет очередная проверка системы оповещения населения. Об этом сообщили в городской управе.

В 10:40 утра по местному времени на улицах Калуги и других муниципальных районов завоют сирены.

Предупреждающий сигнал также будут передавать в течение одной минуты в эфире телевидения и радио.

Чиновники просят калужан сохранять спокойствие.