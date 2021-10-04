В Калужской области отключат радио и телевидение 11 октября

В понедельник, 11 октября, в Калужской области запланированы отключения аналогового телевидения и радио. Это связано с работами по измерению антенно-фидерного тракта на радиоканале «Радио России» на радиотелевизионной станции в Медыни. Об этом сообщили в Калужском областном радиотелевизионном передающем центре.

Отключение радио и телевидения 11 октября 2021 года с 10:30 до 17:00: