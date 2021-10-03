В Калужской области еще пять человек умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще пять смертей от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 724, сообщили в воскресенье, 3 октября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 129 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 48 580.

За последние сутки в нашем регионе 141 человек выздоровел от коронавируса. Всего с болезнью справились 45 906 калужан.

По всей России выявлены за сутки 25 769 случаев коронавируса. За весь период - 7 586 536. Выписаны за сутки – 15 391, за весь период – 6 725 965. За последние сутки в стране от ковида умерли 890 человек, за все время – 209 918.