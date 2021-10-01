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В Калужской области за неделю подорожали овощи, яйца и гречка

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.10.2021 09:39 1 424
В Калужской области за неделю подорожали овощи, яйца и гречка

В Калужской области за неделю, с 22 по 29 сентября, зафиксирован рост цен на некоторые продукты. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщили на заседании оперативного штаба, которое провел исполняющий обязанности министра конкурентной политики региона Сергей Чериканов.

За семь дней гречка подорожала на 1,1%, куриные яйца - на 2%, свежие огурцы – на 11,4%, помидоры – на 11,8%, картофель – на 2,6%, лук – на 3,3%.

Подешевели лишь сыры -  на 0,5%.

По данным статистики в Калуге по состоянию на 27 сентября среди соседних областных центров наблюдались минимальные цены на консервы мясные, овощные и смеси сухие молочные для детского питания, яйца куриные, сахар-песок, соль, муку пшеничную. Максимальные – на молоко питьевое цельное пастеризованное.

Розничные цены на бензин за неделю в среднем увеличились на 0,3%.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.10.2021 09:39 1 424
Тэги: общество статистика цены
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