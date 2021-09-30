Шапша подписал договор о сотрудничестве с обществом «Динамо»

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША в четверг, 30 сентября, от имени Калужской области подписал договор о сотрудничестве с председателем Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» генерал-лейтенантом Анатолием ГУЛЕВСКИМ.

Наш регион и «Динамо» будут вместе развивать физкультуру и спорт.

Также 30 сентября Шапша и Гулевский в Обнинске наградили победителей и призеров всероссийских соревнований «Динамо» по плаванию. Они состоялись в бассейне спортивной школы «Олимп».