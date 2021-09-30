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В 19 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.09.2021 09:27 0 189
В 19 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в среду, 29 сентября, подтвердили 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 48 069, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 137 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 45 481 калужанин.

Подтверждены четыре новые смерти. Скончались два жителя Калуги 81 и 89 лет, 83-летний житель Мещовского района и 72-летний пациент из Людиновского района. В списке жертв эпидемии теперь 704 калужанина.

На лечении остаются 1884 человека.

В 19 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в семи - выросло.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 698 (+3 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 123 (-3),
  • Боровский район – 104 (+1),
  • Малоярославецкий район – 97 (-2),
  • Кировский район – 84 (-1),
  • Козельский район – 78 (+1),
  • Дзержинский район – 71 (+1),
  • Жуковский район – 66 (-2),
  • Людиновский район – 61 (-2),
  • Сухиничский район – 49 (-1),
  • Медынский район – 45 (-1),
  • Думиничский район – 41 (-1),
  • Тарусский район – 39 (-1),
  • Бабынинский район – 35 (-1),
  • Юхновский район – 34 (+1),
  • Ферзиковский район - 31 (+1),
  • Хвастовичский район – 30 (+1),
  • Перемышльский район – 27 (-1),
  • Спас-Деменский район – 26 (-1),
  • Жиздринский район – 24 (-2),
  • Мещовский район – 22 (-3),
  • Мосальский район - 22 (-2),
  • Куйбышевский район – 21 (-2),
  • Барятинский район – 19 (-1),
  • Ульяновский район – 19 (-1),
  • Износковский район – 18 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 29 сентября 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 29 сентября 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 30.09.2021 09:27 0 189
Тэги: общество коронавирус статистика здравоохранение
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