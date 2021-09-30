В 19 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в среду, 29 сентября, подтвердили 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 48 069, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 137 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 45 481 калужанин.
Подтверждены четыре новые смерти. Скончались два жителя Калуги 81 и 89 лет, 83-летний житель Мещовского района и 72-летний пациент из Людиновского района. В списке жертв эпидемии теперь 704 калужанина.
На лечении остаются 1884 человека.
В 19 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в семи - выросло.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 698 (+3 к предыдущему дню),
- Обнинск – 123 (-3),
- Боровский район – 104 (+1),
- Малоярославецкий район – 97 (-2),
- Кировский район – 84 (-1),
- Козельский район – 78 (+1),
- Дзержинский район – 71 (+1),
- Жуковский район – 66 (-2),
- Людиновский район – 61 (-2),
- Сухиничский район – 49 (-1),
- Медынский район – 45 (-1),
- Думиничский район – 41 (-1),
- Тарусский район – 39 (-1),
- Бабынинский район – 35 (-1),
- Юхновский район – 34 (+1),
- Ферзиковский район - 31 (+1),
- Хвастовичский район – 30 (+1),
- Перемышльский район – 27 (-1),
- Спас-Деменский район – 26 (-1),
- Жиздринский район – 24 (-2),
- Мещовский район – 22 (-3),
- Мосальский район - 22 (-2),
- Куйбышевский район – 21 (-2),
- Барятинский район – 19 (-1),
- Ульяновский район – 19 (-1),
- Износковский район – 18 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 29 сентября 2021 года.
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