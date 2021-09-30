В 19 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в среду, 29 сентября, подтвердили 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 48 069, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 137 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 45 481 калужанин.

Подтверждены четыре новые смерти. Скончались два жителя Калуги 81 и 89 лет, 83-летний житель Мещовского района и 72-летний пациент из Людиновского района. В списке жертв эпидемии теперь 704 калужанина.

На лечении остаются 1884 человека.

В 19 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом снизилось, в семи - выросло.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 698 (+3 к предыдущему дню),

Обнинск – 123 (-3),

Боровский район – 104 (+1),

Малоярославецкий район – 97 (-2),

Кировский район – 84 (-1),

Козельский район – 78 (+1),

Дзержинский район – 71 (+1),

Жуковский район – 66 (-2),

Людиновский район – 61 (-2),

Сухиничский район – 49 (-1),

Медынский район – 45 (-1),

Думиничский район – 41 (-1),

Тарусский район – 39 (-1),

Бабынинский район – 35 (-1),

Юхновский район – 34 (+1),

Ферзиковский район - 31 (+1),

Хвастовичский район – 30 (+1),

Перемышльский район – 27 (-1),

Спас-Деменский район – 26 (-1),

Жиздринский район – 24 (-2),

Мещовский район – 22 (-3),

Мосальский район - 22 (-2),

Куйбышевский район – 21 (-2),

Барятинский район – 19 (-1),

Ульяновский район – 19 (-1),

Износковский район – 18 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 29 сентября 2021 года.

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