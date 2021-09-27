В Калуге скончался бывший управляющий делами городской Думы Сергей Журавлев
В Калуге скончался сотрудник городской Думы Сергей ЖУРАВЛЕВ. В понедельник, 27 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Думы.
Коллеги выразили соболезнования в связи с кончиной Журавлева.
Ранее он занимал должности управляющего делами Думы и помощника главы городского самоуправления.
Ранее в сентябре мы сообщали, что умерла бывшая сотрудница городской управы Марина Драчева.
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