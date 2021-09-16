В Калуге скончалась бывшая сотрудница горуправы Марина Драчева

В возрасте 59 лет скончалась бывшая заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений городской управы, заслуженный работник Калуги Марина Драчева. В четверг, 16 сентября, об этом сообщили в городской администрации.

Как отмечают в горуправе, Драчева долго болела.

Должность заместителя начальника управления Драчева занимала в течение 10 лет.

- Марина Вячеславовна умело поддерживала связь городской управы города Калуги с руководителями предприятий и индивидуальными предпринимателями, - говорится в соболезновании администрации.