В Калуге скончалась бывшая сотрудница горуправы Марина Драчева
В возрасте 59 лет скончалась бывшая заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений городской управы, заслуженный работник Калуги Марина Драчева. В четверг, 16 сентября, об этом сообщили в городской администрации.
Как отмечают в горуправе, Драчева долго болела.
Должность заместителя начальника управления Драчева занимала в течение 10 лет.
- Марина Вячеславовна умело поддерживала связь городской управы города Калуги с руководителями предприятий и индивидуальными предпринимателями, - говорится в соболезновании администрации.
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