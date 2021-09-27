В Калужской области фермер накопил долг по алиментам в 4,5 миллиона рублей
Глава фермерского хозяйства из Козельского района накопил крупный долг по алиментам. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.
Общая сумма долга перед тремя детьми – более 4,5 миллиона рублей.
- Ранее судебные приставы за счет реализации имущества неплательщика уже взыскивали в пользу его детей алименты, но гражданин накопил новый долг, - заявили в пресс-службе УФССП. - На начало осени текущего года он составлял 683 тысячи рублей задолженности по алиментам и почти 3,9 миллиона рублей неустойки.
У фермера арестовали несколько земельных участков на 3,8 миллиона рублей. Их продажа позволит покрыть большую часть долга.
Как отмечают приставы, двое детей уже достигли совершеннолетия.
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