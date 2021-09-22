Как не стать жертвой кредитной схемы мошенников

Рассказывают специалисты

Жалобы людей, ставших жертвами кредитной схемы, в последнее время можно услышать всё чаще. От человека, который даже не подозревает о наличии займа, банки начинают требовать погасить долг. Однако если проверить все документы и договор на кредитные обязательства, то, как правило, они полностью совпадают с данными жертвы. Но чтобы доказать свою непричастность, порой нужно потратить немало времени и сил.

Служба безопасности Газэнергобанка (Банковская группа СКБ‑банка) поделилась, как не стать жертвой мошенников и на что стоит обращать внимание при вводе своих персональных данных в сеть Интернет:

Проверяйте сохранность паспорта после каждого его предъявления

Фиксируйте, кому вы предоставляете личные документы, на какой срок и для каких целей, в том числе для получения копий документов, включая передачу через электронные каналы связи.

Своевременно заявляйте в органы об утрате документа

Не передавайте сотрудникам различных организаций и структур свои персональные данные и номера счетов в рамках телефонных разговоров. Если паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, был утерян, ​обязательно сообщите об этом в полицию.

Проверяйте надёжность кредитной организации

Жертвой можно стать и от кредитной организации, к которой вы обратились. Если во время оформления займа вы получили отказ в кредите, а через некоторое время обнаружилось, что перед финансовой организацией есть долговые обязательства, ​необходимо обратиться с претензией к руководству организации, подкрепленной заявлением в правоохранительные органы.

Будьте начеку!

Не игнорируйте звонки из банка с требованием внести платёж для погашения займа, который в действительности не брали. Посетите офис банка, чтобы разобраться, был ли оформлен кредит, исключив телефонный контакт, инициируемый мошенниками, представляющимися сотрудниками банка.

В офисе банка предоставьте сотрудникам максимально подробные сведения о предполагаемых мошенниках.

Не снимайте с карты поступившие денежные средства, о происхождении которых вы не знаете

Если вы не можете объяснить источник и основание зачисления денег на счёт, необходимо обеспечить их сохранность. Данные денежные средства использовать нельзя. Необходимо сразу обратиться в банк и разобраться в инциденте, обязательно настаивая на официальном ответе на своё обращение.

Проверяйте свою кредитную историю на наличие лишних кредитов

Если есть учётная запись на Госуслугах, можно запросить выписку из Бюро кредитных историй (БКИ). Выгрузку из БКИ можно получить два раза в год бесплатно. Таким образом, можно контролировать свою кредитную историю.

Общий совет

Если вы обнаружили у себя «чужой» долг, сразу же подайте заявление в правоохранительные органы для правовой оценки и принятия процессуального решения. Так доказать свою непричастность и привлечь мошенников к ответственности будет намного проще. Ваше участие в установлении истины и проявление активной гражданской позиции сберегут ваши материальные активы и время, потраченное на установление обстоятельств, в которых вы стали жертвой, вовлечённой в преступную деятельность организованных групп.