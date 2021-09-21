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Калужский избирком утвердил итоги выборов в Госдуму

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 21.09.2021 14:14 0 274
Калужский избирком утвердил итоги выборов в Госдуму

Калужский избирком во вторник, 21 сентября, утвердил сегодня итоги выборов, прошедших в нашем регионе с 17 по 19 сентября. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Спасибо калужанам за активную гражданскую позицию! – заявил Шапша. - Более 44% избирателей региона приняли участие в голосовании 17-19 сентября. Благодарю членов избирательных комиссий, наблюдателей, и всех, кто принимал участие в подготовке и организации выборов, обеспечении порядка и безопасности. Выборы прошли организованно, прозрачно и легитимно.

Глава региона отметил победы правящей партии.

- Для меня важно, что калужане поддержали партию на выборах, - заявил губернатор. - «Единая Россия» шла на выборы с народной программой. Ее реализацией будем заниматься в ближайшее время. Перезагрузка системы здравоохранения, поддержка семей с детьми, укрепление системы образования и много других вопросов, которые волнуют жителей страны. И поддержка людей – это важнейшая мотивация, чтобы двигаться вперед.

Напомним, депутатами Государственной Думы восьморго созыва от Калужской области избраны Ольга Коробова и Геннадий Скляр.

Победу на дополнительных выборах в областное Заксобрание одержала Ирина Строева.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 21.09.2021 14:14 0 274
Тэги: общество область
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Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

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