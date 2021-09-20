В Калужской области явка на выборах в Госдуму составила 44,06%

Утром в понедельник, 20 сентября, правительство Калужской области опубликовало уточненные данные по явке на выборах депутатов государственной Думы восьмого созыва. За три дня, с 17 по 19 сентября, на избирательные участки пришли 352 258 жителей региона. Это 44,06% от общего числа зарегистрированных избирателей.

- За чистотой выборного процесса следили видеокамеры и более 2 000 наблюдателей, - заявили в правительстве. - Все прошло спокойно, в штатном режиме. Серьезных нарушений не зафиксировано.

Напомним, по предварительным данным, выборы в Калужской области выиграла партия «Единая Россия», набравшая 36,5% голосов. Одномандатные округи выиграли представляющие эту же партию Ольга Коробова и Геннадий Скляр.