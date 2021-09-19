В Обнинске на выборы пришел голосовать космонавт

В России появилась новая традиция - по всей стране на избирательные участки приходят люди в карнавальных костюмах. В Обнинске на участок пришел мужчина в костюме космонавта бело-бирюзовых цветов. Судя по всему - это символ Новых людей.

Голосование не должно быть рутинным и скучным. Люди определяют политику страны на ближайшие 5 лет. Выборы в этом году проходят спокойно и честно. В основном этого удалось добиться за счет работы наблюдателей, - считает Дмитрий Зубов

Новые люди вывели на участки в этом году 15 тысяч наблюдателей. Перед началом голосования они прошли обучение на Всероссийском форуме. Там бирюзовая партия даже построила макет избирательного участка и демонстрировала, на какие ухищрения могут пойти те, кто хотел бы под сомнение легитимность голосования.

В этом году приходить на участки в костюмах стало модно. По всей стране на выборы идут герои фильмов и мультфильмов, сказок и даже былинные богатыри. У участков проходят концерты. Люди на берут на голосование домашних питомцев.

За два предыдущих дня в Калужской области проголосовали 29,42% избирателей. Явка по стране за два дня, по данным ЦИК, составила 35,69%. Крупных нарушений наблюдатели от Новых людей в регионе не зафиксировали. Всего партия выставила по всей России 15 тысяч наблюдателей.

Выборы депутатов Госдумы проходят в Калужской области с 17 по 19 сентября. Кроме Новых людей в них принимают участие “Единая Россия”, КПРФ, ЛДПР, СРЗП и другие партии.