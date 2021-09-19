В Калужской области проголосовали более 300 тысяч человек
В нашем регионе, как и по всей стране, продолжаются выборы. В заключительный день голосования избирательные участки закроются в восемь часов вечера.
Стали известны данные на 15.00. В Калужской области проголосовали уже более 303 тысячи человек. Это почти 38 процентов от количества всех избирателей.
По явке лидируют три района: Жиздринский, Мосальский и Хвастовичский. Там уже на участки пришли порядка 65 процентов жителей, обладающих правом голоса.
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