Губернатор Калужской области Владислав Шапша проголосовал в Обнинске

В воскресенье, 19 сентября, в наукограде Владислав Шапша проголосовал на избирательном участке №2003, расположенном в здании общеобразовательного учреждения «Гимназия».

Комментируя свое участие в Едином дне голосования, Владислав Шапша отметил, что и в Обнинске, и в целом в Калужской области выборы проходят на хорошем организационном уровне. Нарушений выборного законодательства не зарегистрировано.

- Замечаний к процедурам организации выборов у нас нет. Сегодня уже 29 процентов жителей региона пришли на избирательные участки и сделали свой выбор. Уверен, что таких граждан у нас будет больше, - сказал Владислав Шапша. У каждого из нас есть возможность воспользоваться своим избирательным правом. Мы должны это сделать. Депутаты Государственной Думы будут принимать законы, определяющие стратегические направления развития страны. Поэтому важно, чтобы в Госдуму пришли люди, знающие, что волнует наших граждан, и каких перемен они ждут.