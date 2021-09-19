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Губернатор Калужской области Владислав Шапша проголосовал в Обнинске

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.09.2021 15:18 0 256
Губернатор Калужской области Владислав Шапша проголосовал в Обнинске

В воскресенье, 19 сентября, в наукограде Владислав Шапша проголосовал на избирательном участке №2003, расположенном в здании общеобразовательного учреждения «Гимназия». 

Комментируя свое участие в Едином дне голосования, Владислав Шапша отметил, что и в Обнинске, и в целом в Калужской области выборы проходят на хорошем организационном уровне. Нарушений выборного законодательства не зарегистрировано. 

- Замечаний к процедурам организации выборов у нас нет. Сегодня уже 29 процентов жителей региона пришли на избирательные участки и сделали свой выбор. Уверен, что таких граждан у нас будет больше, - сказал Владислав Шапша. У каждого из нас есть возможность воспользоваться своим избирательным правом. Мы должны это сделать. Депутаты Государственной Думы будут принимать законы, определяющие стратегические направления развития страны. Поэтому важно, чтобы в Госдуму пришли люди, знающие, что волнует наших граждан, и каких перемен они ждут.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.09.2021 15:18 0 256
Тэги: выборы губернатор
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