В Калужской области проголосовали около трети избирателей

В нашем регионе продолжаются выборы. Они проходят с 17 по 19 сентября. К третьему дню голосования свой голос уже отдали более 225 тысяч жителей Калужской области. Явка составила уже 28,21 процента.

На территории региона проходят выборы депутатов Государственной Думы и депутатов представительных органов муниципальных образований в Боровском, Дзержинском, Износковском, Малоярославецком, Мосальском, Перемышльском, Тарусском. Юхновском, Кировском, Мещовском районах, в городе Калуге и Обнинске.

728 избирательных участков по всей области будут работать до 20:00. После этого начнётся подсчёт голосов и будут озвучены первые итоги.

Самая низкая явка наблюдается в Калуге и Обнинске. Здесь проголосовали менее 25 процентов избирателей. А самая высокая явка в Износковском, Мосальском и Ферзиковском районах. Там проголосовали более 50 процентов избирателей.