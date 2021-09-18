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В областном центре проходит ярмарка «Калужская осень-2021»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.09.2021 17:29 3 384
В областном центре проходит ярмарка «Калужская осень-2021»

Агропромышленная выставка-ярмарка «Калужская осень-2021» начала принимать первых посетителей и покупателей 17 сентября и завершится в воскресенье. Она закроет серию фестивалей «Вкусный сентябрь».

На внутренней территории Гостиных дворов каждый район области представил своего лучшего производителя. На переулке Гостинорядском и улице Кропоткина, помимо выставки-ярмарки мясной и молочной продукции, ягод, сухофруктов, народных промыслов, представлены спецучастки, где калужанам предлагают купить саженцы и мёд.

Губернатор Владислав Шапша 18 сентября продегустировал продукцию, пообщался с продавцами и производителями.

- Мы вернули нашу «Калужскую осень» на ее исконную территорию – в Гостиные ряды, где издревле торговали, - сказал глава региона. - Мне кажется, то, что нас сегодня здесь много говорит о том, что решение правильное. И праздник этот не только праздник урожая, но и дань уважения нашим труженикам села. Это очень непростой труд. Только за семь месяцев этого года мы произвели и собрали продукции на 24 миллиарда рублей. Это очень серьезный вклад в экономику Калужской области.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.09.2021 17:29 3 384
Тэги: ярмарка калужская осень
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