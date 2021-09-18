Жители Калужской области активно принимают участие в выборах

В субботу, 18 сентября, проходит второй день голосования на территории Калужской области. Напомним, что накануне в нашем регионе свой голос за кандидатов отдали более 136 тысяч человек. Явка избирателей составила 17,09 %.

Наибольшую активность проявили жители Мосальского, Хвастовичского, Износковского и Жиздринского районов.

Как сообщает ЦИК Калужской области, выборы проходят в строгом соответствии с законодательством, с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

В Калужском регионе в течение всех дней голосования функционирует Центр общественного наблюдения за выборами, в котором в режиме реального времени отражается ход голосования. Представители политических партий, кандидаты и общественные наблюдатели имеют возможность следить за процессом голосования и просматривать трансляцию с любого интересующего участка.

Напомним, что избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00. Для осуществления своего активного избирательного права необходимо прийти на участок по месту регистрации и предъявить паспорт.